Samsung ändert die Strategie für Smartphones

Letzten Monat verstarb Jong-Hee Han, der Co-CEO von Samsung und Leiter der mobilen Sparte „Device eXperience (DX)“. Ab sofort übernimmt TM Roh und er hat sich in einer internen Mail an Mitarbeiter gewendet, die in Südkorea aufgetaucht ist.

Dieser möchte einen „neuen Fokus“ für die Sparte und will sich stärker auf den operativer Umsatz konzentrieren. Zwei „Kernelemente“ rücken bei Samsung wieder mehr in das Zentrum, einmal das Design und dann noch das Benutzererlebnis (UI).

Es ist eine sehr allgemein gehaltene Aussage, aber es besteht die Hoffnung, dass One UI überarbeitet wird oder es einen ähnlichen Neustart, wie nach dem Ende von TouchWiz damals gibt. Damals stand Samsung auch in der Kritik, dass Updates zu langsam kommen und die Smartphone-Benutzeroberfläche komplett überladen ist.

Aktuell hat Samsung bekanntlich Probleme mit Android 15 und One UI 7 könnte für meinen Geschmack gerne wieder etwas schlanker werden (und weniger nach iOS aussehen). Es dürfte aber eine Weile dauern, bis man diese neue Strategie sieht.

-->