Probleme mit Android 15: Samsung stoppt Update auf One UI 7

Samsung startete letzte Woche die erste Phase des Rollouts von One UI 7, das Update nutzt Android 15 als Basis. Die S24-Reihe machte den Anfang und auch in Deutschland gab es zahlreiche Nutzer, die das große Update direkt installierten.

Doch es gibt noch Probleme mit Android 15 und so kommt es, dass Samsung den Rollout vorerst gestoppt hat. Da ist es vielleicht von Vorteil, dass Android-Updates bis heute in Phasen verteilt werden, so viele Nutzer haben One UI 7 noch nicht.

Von Samsung selbst gibt es noch kein Statement, wir wissen also nicht, was das Problem ist, ob es nur ein Fehler ist, ob es mehrere gibt und wann man das Update wieder verteilt werden soll. Sobald wir mehr hören, reichen wir die Details nach.

