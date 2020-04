Samsung: Ein Display mit vier gebogenen Seiten

Ende 2019 haben wir darüber berichtet, dass wir 2020 wohl die ersten Smartphones sehen werden, bei denen das Display an allen vier Seiten gebogen ist. Am Anfang sah es so aus, als ob Huawei diesen Schritt als erster Hersteller machen wird, aber beim Huawei P40 Pro ist nur das Glas oben und unten leicht gebogen.

Nun deutet sich an, dass Samsung diesen Schritt als einer der ersten Hersteller gehen könnte. Bei LetsGoDigital hat man ein Patent von Samsung entdeckt, welches ein an allen vier Seiten gebogenes Display zeigt. Basierend darauf hat man auch ein paar Konzeptbilder erstellt, die zeigen, wie das ungefähr aussehen könnte.

Ob das sinnvoll ist, wird sich zeigen, aber mich wundert es ein bisschen. Immerhin hat sich Samsung in den letzten Jahren wieder von den stark gebogenen Seiten entfernt und setzt beim S20-Lineup nur noch auf eine ganz leichte Biegung. Ich hätte daher eher gedacht, dass ein Hersteller wie Huawei oder Xiaomi den Schritt macht.

