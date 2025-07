iPhone 17 Pro: So will Apple das Display optimieren

Apple plant schon seit Jahren eine Schicht für das Display, welche dafür sorgt, dass das Glas weniger stark reflektiert. Kennt man schon eine Weile von der Konkurrenz, ich finde das zum Beispiel beim Samsung Galaxy S Ultra eine gelungene Sache.

In diesem Jahr soll die Technologie endlich auch bei Apple ausgereift genug sein und in das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max wandern, so MacRumors. Das 17er und das ganz neue iPhone Air bekommen diese leicht matte Schicht noch nicht.

Der Grund, warum Apple das bisher immer wieder verschoben hat, waren wohl noch Probleme bei der Massenproduktion, diese konnte man jetzt lösen. Und die neue Schicht soll laut Quelle auch einen besseren Schutz vor Kratzern bieten.

Klingt für mich nach einer willkommenen Neuerung, die man aber hoffentlich nicht gegen Aufpreis verkauft, wie bei den Displays, MacBooks oder iPads. Beim iPad Pro und MacBook Pro muss man über 100 Euro Aufpreis für eine mattere Schicht auf dem Displayglas zahlen, sowas würde ich beim iPhone auch nicht ausschließen.

