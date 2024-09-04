Samsung Galaxy Book5 Pro 360 AI-Notebook vorgestellt

Das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist das neueste Notebook-Modell der Galaxy Book5-Serie. Es zeichnet sich durch den Intel Core Ultra Series 2 Prozessor und durch die NPU-Technologie aus. Diese verbessert die Leistung des Geräts und ermöglicht die Nutzung von „über 300 KI-basierten Funktionen“ in verschiedenen Anwendungen, so Samsung.

Das Notebook bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden und unterstützt Schnellladung. Es integriert sich nahtlos in das Samsung-Ökosystem, sodass die Nutzer Funktionen wie Live-Übersetzungen, Transkriptionsdienste und einen Chat-Assistenten direkt auf dem Gerät verwenden können. Darüber hinaus verbessert die Intel Arc GPU die Grafikleistung, während das Dynamic AMOLED 2X Display eine hohe Bildqualität liefert und auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar sein soll.

Das Galaxy Book5 Pro 360 ist mit einem 10-Punkt-Multitouchscreen ausgestattet, der zusammen mit dem mitgelieferten S Pen präzise Eingaben ermöglichen soll. Außerdem verfügt es über verbesserte Lautsprecher mit Dolby Atmos-Technologie.

Für Sicherheit sorgt die integrierte Samsung Knox Plattform, die in Kombination mit den Sicherheitsfunktionen von Windows 11. Das Gerät soll ab September 2024 im Samsung Online-Shop erhältlich sein. Einen Preis hat Samsung noch nicht genannt, aber immerhin alle Eckdaten (siehe Datenblatt PDF).