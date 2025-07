Samsung Galaxy Buds 3 (Pro) sind offiziell: Es gibt ein neues Design

Samsung geht mit der neuen Generation der Galaxy Buds ganz neue Wege und stellt die Kopfhörer erstmals auf ein Design mit Stängel um. Wer die Gerüchte in den letzten Wochen verfolgt hat, den wird der heutige Schritt nicht überraschen.

Die Samsung Galaxy Buds 3 kosten 179 Euro in Deutschland und für die Samsung Galaxy Buds 3 Pro legt man 249 Euro auf den Tisch. Wer möchte, der kann heute noch bei Samsung vorbestellen und der offizielle Marktstart ist dann am 24. Juli.

Samsung verspricht natürlich wie immer einen guten Sound, es gibt adaptives ANC, es gibt die Galaxy AI, die zuhören und live übersetzen kann, es gibt Silber und Weiß als Option bei den Farben und die Pro-Version besitzt eine etwas besseren Audio-Performance (dank einem 10,5 mm Dynamischer Treiber und 6,1 mm Hochton).

Die Samsung Galaxy Buds 3 (Pro) haben eine IP57-Zertifizierung, die KI hilft auch bei klareren Gesprächen, die Stängel können leuchten (Blade Lights) und darüber könnt ihr Dinge wie Lautstärke (via Touch) steuern. Silikonaufsätze gibt es übrigens nur bei der Pro-Version, damit orientiert sich Samsung also an den Apple AirPods.

Akkulaufzeit? 5 Stunden bei den normalen Buds und 7 Stunden bei der Pro-Version, mit Case gibt es bis zu 19 bzw. 20 Stunden (deaktiviert man ANC, dann holt man ein bisschen mehr heraus). Samsung setzt übrigens schon auf Bluetooth 5.4.

