Samsung Galaxy S10: Update auf Android 11 wird ab sofort verteilt

Samsung verteilt seit einigen Wochen das Update auf Android 11 für die Galaxy S20-Reihe und hat auch schon mit dem Rollout für die Galaxy Note 20-Reihe (wir haben nicht berichtet) begonnen. Ab sofort wird die Galaxy S10-Reihe versorgt.

Wie SamMobile berichtet hat der Rollout von One UI 3.0 (nutzt bekanntlich Android 11 als Basis) bereits begonnen und man hat schon von Nutzern aus der Schweiz gehört, dass sie das große Android-Update (auf dem S10 5G) erhalten haben.

Es wird jetzt sicher ein paar Tagen dauern, bis alle S10-Modelle in allen Ländern versorgt werden, denn so ein Update-Rollout findet wie immer in Phasen statt. Ihr könnt aber ab sofort immer mal wieder in den Einstellungen nachschauen, ob euch das Update bereits angeboten wird (und uns auch gerne in den Kommentaren schreiben).

