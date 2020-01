Samsung Galaxy S20: Weitere Details zur Ausstattung

Heute gab es einen recht großen Leak vom Samsung Galaxy S20+, nun geht es direkt weiter. Das Samsung Galaxy S20 soll demnach mit einem 6,2 Zoll großen Display ausgestattet sein, der Akku 4000 mAh umfassen, die Haupt-Kamera mit 12 Megapixel auflösen und die Frontkamera kommt auf 10 Megapixel.

Diese Kamera-Kombo gibt es auch beim Samsung Galaxy S20+, welches wohl mit einem 6,7 Zoll großen Display daher kommt. Die Kamera mit 108 Megapixel und 100-fachem Hybrid-Zoom gibt es nur im Spitzenmodell, welches derzeit als Samsung Galaxy S20 Ultra bekannt ist (aber auch anders heißen kann).

Samsung Galaxy S20 mit Exynos-Chip

Beim SoC soll sich Samsung für den Exynos 990 entschieden haben und wie wir mittlerweile wissen, kommen die EU-Modelle weiterhin mit Exynos-Chip. Ich bin daher mal gespannt, wie sich die neue Generation im Vergleich mit dem Snapdragon 865 schlägt, 2019 war Qualcomm ja klar überlegen.

12 GB RAM soll es ebenfalls geben, wobei ich mir nicht sicher wäre, ob das bei allen Versionen die Basis ist. Es trudeln so langsam also nach und nach weitere Details ein und ich bin mir sicher, dass sich das Puzzle bis zur Ankündigung in etwas weniger als einem Monat nach und nach auflösen wird.

Samsung Galaxy S20+ zeigt sich

