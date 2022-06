Samsung Galaxy S22: Das neueste Android steht in den Startlöchern

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Samsung den Fokus auf etwas mehr Performance und Stabilität bei One UI 5 legen möchte. One UI ist Samsungs eigene Benutzeroberfläche für Android und in diesem Fall wäre das dann Android 13.

One UI 5: Beta für Android 13 startet intern

Und da Google mit Android 13 in diesem Jahr etwas schneller ist und sich sogar schon auf der Zielgeraden befindet, scheint auch Samsung schneller zu sein. Bei Samsung wird intern schon One UI 5 als Beta auf ersten S22-Geräten getestet.

Bei One UI 4 kam die erste Beta im Juli, wenn auch erst Ende Juli. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei One UI 5 noch im Juni oder direkt Anfang Juli losgeht. Wobei das zum Start sicher wieder nur für den Heimatmarkt (Südkorea) gilt.

In Deutschland würde ich dann im August mit der ersten Beta für Android 13 bei Samsung rechnen und die finale Version von One UI 5 könnte in diesem Jahr sogar im Oktober kommen (letztes Jahr ging es immerhin schon im November los).

