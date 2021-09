Samsung Galaxy S22: Das sind die anderen zwei Flaggschiffe

Ende letzter Woche hat der sehr zuverlässige OnLeaks die ersten Renderbilder für das kommende Ultra-Flaggschiff von Samsung veröffentlicht, das Samsung Galaxy S22 Ultra. Doch auch kommendes Jahr wird es drei Spitzenmodelle geben.

Am Wochenende hat OnLeaks also nachgelegt und auch die Renderbilder für das Samsung Galaxy S22 und Samsung Galaxy S22+ veröffentlicht. Fangen wir mit dem Samsung Galaxy S22 an, diese exklusiven Renderbilder hat er an Zouton verkauft.

Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy S22+, in diesem Fall hat er die Bilder an 91mobiles verkauft. Und wie man sieht, tut sich bei den günstigeren S22-Modellen im Vergleich zum neuen Ultra-Modell beim Design eigentlich gar nicht viel.

Wie immer gilt: Skeptisch bleiben, auch wenn OnLeaks bei Samsung-Leaks in den letzten Jahren fast immer richtig lag. Und noch eine Sache: Das finale Design kann ein bisschen von den Renderbildern abweichen, sie basieren auf CAD-Bildern.

Und zum Abschluss noch ein Punkt: Beim Samsung Galaxy S22 Ultra wird die Kamera vermutlich etwas anders aussehen, da gibt es nun ein neues Bild, welches die Informationen von OnLeaks und IceUniverse (zwei sehr guten Quellen) nutzt:

Meine Vermutung: Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist mal als Samsung Galaxy Note 21 Ultra geplant worden, dann hat man die Note-Modell in diesem Jahr aber doch gestrichen und sich auf die Foldables konzentriert. Vermutlich ist es das Ende der Note-Reihe, daher nimmt das Samsung Galaxy S-Flaggschiff jetzt diese Platz ein.

