Samsung Galaxy S22: Testphase für Update auf Android 14 gestartet

Samsung testet schon seit einer ganzen Weile das große Update auf Android 14 mit der aktuellen Galaxy S23-Reihe und jetzt startet auch die Testphase für das ältere Flaggschiff von 2022, denn die Samsung Galaxy S22-Reihe ist ab sofort dabei.

In Südkorea gibt es die erste Beta von One UI 6, welche auf Android 14 aufbaut. Wir bekommen natürlich noch kein Datum, aber Samsung wurde in den letzten Jahren sehr schnell bei großen Updates und die Flaggschiff-Reihe vom Vorjahr muss gar nicht so lange warten. Ich rechne hier definitiv noch in diesem Jahr mit Android 14.

Wobei man auch sagen muss, dass Google selbst noch mit Android 14 kämpft und bei der Beta immer wieder nachbessert und das Update wohl auch später als am Anfang geplant bringt. Wir beobachten die Entwicklung natürlich wie immer und wenn die finale Version von Android 14 final verteilt wird, dann gibt es hier ein Update.

Breaking News ❗️ Finally, Galaxy S22 Series starts getting One UI 6 beta in Korea 🥳🥳 Build: S908NKSU3ZWIA / S908NOKR3ZWIA / S908NKSU3DWI8 First one to share🫠#OneUI#OneUI6#GalaxyS22#GalaxyS22Ultra pic.twitter.com/NG23xXRaIc — Tarun Vats (@tarunvats33) September 19, 2023

