Samsung Galaxy S23-Reihe: Gerücht über mehr Basis-Speicher ist falsch

Die Gerüchte rund um die Galaxy S23-Reihe von Samsung nehmen zu, denn in gut einem Monat steht auch schon die Ankündigung an. Letzte Woche gab es aber eine Meldung, die so vermutlich eher nicht stimmt. Es ging um den Basis-Speicher.

Hier haben sich in der Premium-Klasse durchaus die 128 GB Speicher etabliert und es wurde behauptet, dass Samsung den Schritt zu 256 GB Speicher geht. Doch da hat Roland Quandt, der bei solchen Dingen sehr zuverlässig ist, anderes gehört.

Hätte mich auch gewundert und ich glaube nicht, dass dieser Schritt so schnell ansteht. Immerhin wollen die Hersteller die Kunden zu mehr Speicher treiben, da somit die Gewinnmarge steigt. Und mit 256 GB in der Basis würde das kaum einer machen. Es geht also auch in diesem Jahr bei 128 GB in der Galaxy S23-Reihe los.

Wrong. 128 GB is still there. https://t.co/2pr32bbcwm — Roland Quandt (@rquandt) January 1, 2023

