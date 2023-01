Samsung Galaxy S23 (Ultra): Das sind die Farben

Android-Flaggschiffe bekommen in diesem Jahr ebenfalls Satellit-Funktion

Apple hat mit der iPhone 14-Reihe vorgelegt und bietet eine SOS Funktion via Satellit an. Seit Dezember kann man das übrigens auch in Deutschland nutzen. Im Rahmen der CES 2023 hat Qualcomm jetzt bestätigt, dass Android-Nutzer nicht lange warten müssen,…6. Januar 2023 JETZT LESEN →