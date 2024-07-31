Samsung Galaxy S24: Das Android-Flaggschiff kommt sehr gut an
Offizielle Verkaufszahlen nennt Samsung leider keine, aber Analysen gehen davon aus, dass sich die Galaxy S23-Reihe im ersten Jahr etwa 31 Millionen Mal verkauft hat. Die Galaxy S24-Reihe könnte das übertreffen, denn sie kommt sehr gut an.
Laut Samsung blickt man auf ein zweistelliges Wachstum bei den Stückzahlen und beim Umsatz im Vergleich zum Vorgänger. Und das galt nicht nur für den Launch in Q1 2024, denn auch in Q2 2024 konnte das Flaggschiff deutlich stärker wachsen.
Die MX-Sparte (Sparte für Smartphones) musste zwar Federn lassen, da Samsung in anderen Bereichen schwächelt, aber das Vorzeigemodell läuft gut. Und Samsung geht davon aus, dass diese höhere Nachfrage im zweiten Halbjahr anhalten wird.
Vor allem Premium-Smartphones kommen derzeit gut an und KI sorgt auch für eine gesteigerte Nachfrage. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage bei den Smartphones auch in Q3 2024 steigen und das noch einen positiven Effekt auf andere Produkte wie Smartwatches haben wird – das Ökosystem steht im Fokus.
2024 ist übrigens wieder ein besseres Jahr für Smartphones, wir haben auch schon bei anderen Analysen gesehen, dass der Markt in diesem Jahr wieder etwas wächst.
Meine Frau hat gerade ein S24 als neues Firmenhandy bekommen. War ich echt überrascht, die anderen Smartphones in diesem „Bundle“ waren alle viel kleinerere und billigere Modelle. Und bisher ist das Handy top.
Unverständlich. Das S23 ist alleine vom Prozessor besser als das S24.
Aber nicht viel und interessiert ganz offensichtlich niemanden Normalen da draußen. Dieses Thema wird nur von Nerds bis zum erbrechen durchgekaut, die mit irrelevanten Benchmarks um sich werfen. Was höre ich davon von meiner Nachbarin mit ihrem S22+? Nix, ist super zufrieden.
Es geht hier aber um die gesamte S24er-Reihe, also auch Plus und Ultra.
mich wundert gar nichts mehr.
Das Handy verkauft sich gut weil es Jahrelang Updates bekommt, super handlich ist und bezahlbar ist. Der Ottonormalbürger interessiert sich nicht für die Technik dahinter und daher ist es auch für die Leute egal ob das S23 besser als das S24 ist.
und es hat endlich ein flaches Glas.
Die Akkulaufzeit des S23 mit dem Snapdragon ist besser als die Akkulaufzeit des S24 mit dem Exynos. Das sollte auch „nicht Nerds“ interessieren
Kann ich keinen direkten Vergleich anstellen aber das S24 ist mit weitem Abstand einer der besten Smartphones bei der Akkulaufzeit, das wir je hatten.