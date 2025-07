Smartphone-Markt: Xiaomi holt wieder zu Apple und Samsung auf

Xiaomi übernahm einst das Ziel von Huawei und gab an, dass man die Nummer 1 der Welt bei Smartphones werden möchte. Damit scheiterte man und ignorierte die Aussage in den Jahren danach. Was auch daran lag, dass man abgeschlagen war.

Die einstige Nummer 3 der Welt bliebt die Nummer 3 der Welt und der Abstand zu Apple und Samsung wurde teilweise sogar wieder größer. Doch aktuell wächst die Marke laut IDC sehr schnell und holt auf, der Abstand zu Apple ist nur noch klein.

Wird Xiaomi an Apple vorbeiziehen? Ich glaube, dass das Xiaomi mittlerweile egal geworden ist, denn man hat sich Apple und Samsung angeglichen und ist preislich auf dem gleichen Level unterwegs. Xiaomi priorisiert jetzt ebenfalls den Gewinn.

Was man bei den Zahlen von IDC, die natürlich nur eine Hochrechnung sind, auch sieht, ist das allgemeine Wachstum in diesem Jahr. Smartphones wachsen wieder und man geht davon aus, dass dieser Trend in diesem Jahr (2024) anhalten wird.

