Google verrät: So viele nutzen eine aktuelle Android-Version

Google und Apple nennen nur noch sehr selten aktuelle Zahlen zur Software, das gab es früher teilweise monatlich. Jetzt bekommen wir ein bis zwei Updates pro Jahr, doch den aktuellen Stand von Android haben wir im Mai nicht mitbekommen.

Das ging auch 9TO5Google so, die kurz vor dem Release von Android 15 wissen wollten, wie denn eigentlich der Stand ist. Android 14 kommt auf 13 Prozent, was dem Stand von Android 13 vor einem Jahr entspricht, es bleibt also gleich schlecht.

Android 13 dominiert 2024 den Markt

Dafür ist Android 13 mit ca. 20 Prozent aktuell die beliebteste Android-Version, an zweiter Stelle kommt Android 11 mit 19 Prozent und dann Android 12, was mit 14,7 Prozent erstaunlicherweise einen geringeren Anteil als die Vorgängerversion hat.

Bei Apple gab es übrigens auch im Frühjahr frische Zahlen und damit man das mal einordnen kann, da kam iOS 17 auf 66 Prozent. Das ist auch nicht mehr der Stand von früher, aber eine andere Liga als bei Android, auch wenn es dort besser wurde.