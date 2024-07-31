Google verrät: So viele nutzen eine aktuelle Android-Version
Google und Apple nennen nur noch sehr selten aktuelle Zahlen zur Software, das gab es früher teilweise monatlich. Jetzt bekommen wir ein bis zwei Updates pro Jahr, doch den aktuellen Stand von Android haben wir im Mai nicht mitbekommen.
Das ging auch 9TO5Google so, die kurz vor dem Release von Android 15 wissen wollten, wie denn eigentlich der Stand ist. Android 14 kommt auf 13 Prozent, was dem Stand von Android 13 vor einem Jahr entspricht, es bleibt also gleich schlecht.
Android 13 dominiert 2024 den Markt
Dafür ist Android 13 mit ca. 20 Prozent aktuell die beliebteste Android-Version, an zweiter Stelle kommt Android 11 mit 19 Prozent und dann Android 12, was mit 14,7 Prozent erstaunlicherweise einen geringeren Anteil als die Vorgängerversion hat.
Bei Apple gab es übrigens auch im Frühjahr frische Zahlen und damit man das mal einordnen kann, da kam iOS 17 auf 66 Prozent. Das ist auch nicht mehr der Stand von früher, aber eine andere Liga als bei Android, auch wenn es dort besser wurde.
Google soll den zig Herstellern mal endlich strengere Regeln vorschreiben damit die Updates in Fahrt kommen!
Werden da am Ende nicht Apple mit Birnen verglichen?
Android hat insgesamt einen Smartphone Marktanteil von 71,5 Prozent zu 27,73 Prozent bei iOS.
Ca 4,7 Millarden Menschen besitzen ein Smartphone.
iPhones gibt es überwiegend in reichen Ländern.
Die Verteilung bei iPhones nach Kontinenten:
Ozeanien 55,55 Prozent
Nordamerika 54,76 Prozent
Europa 35,84 Prozent
Asien 15,94 Prozent
Südamerika 14,33 Prozent
Afrika 14,18 Prozent
Wundert da einen dann die Statistik wirklich? Prozentzahlen haben in der Hinsicht keine große Aussagekraft, wenn man das Ganze in Zahlen runterrechnet. Würde Android überwiegend in reichen Ländern existieren, würden wir da von anderen Zahlen sprechen.
Alle Quellen stammen aus statista.com
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Um einen echten Vergleich zu haben, müsste man iPhones gegen Pixel antreten lassen. Dann sähe die Statistik schon anders aus.