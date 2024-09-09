Smartphones

Samsung Galaxy S24 FE wird teurer: Das sind die Details

Samsung Galaxy S24 Fe Leak

Samsung wird uns schon bald das Galaxy S24 in der „Fan Edition“ vorstellen und hat wieder eine solche für die aktuelle Galaxy S-Reihe geplant. Sie kommt aber wie immer etwas (zu) spät und sie wird in diesem Jahr auch noch deutlich teurer.

Laut WinFuture möchte Samsung für das Galaxy S24 FE mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher eine UVP von 799 Euro in Deutschland haben, was 100 Euro teurer als bei der Fan Edition des Samsung Galaxy S23 FE wäre. Und die verbaute Technik?

Es gibt ein 6,7 Zoll großes OLED-Display und einen Exynos 2400e, der wohl eine abgespeckte Version des Exynos 2400 ist. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, dazu gibt es 12 MP für Ultraweitwinkel und die Tele-Kamera kommt auf 8 MP.

Klingt nach einem abgespeckten Samsung Galaxy S24+, welches man mit einer besseren Ausstattung für weniger Geld bekommt. Damit dürfte das neue Samsung Galaxy S24 FE zum Marktstart keine Empfehlung sein und vermutlich nur über die Netzbetreiber oder Angebote verkauft werden, was vermutlich auch das Ziel ist.

Das Beitragsbild stammt übrigens von Android Headlines, die uns schon das neue Samsung Galaxy S24 FE gezeigt haben. Es wird also auch wieder bunt bei Samsung.

  1. Xero ☀️
    sagt am

    Samsung wählt die falsche Strategie. Das ist quasi ein schlechteres S24+. 😂

    Ich hätte das s24 ultra fe vermarktet mit einem 7zoll Display somit flacher mit stylus Bedienung für 799€ wäre okay gewesen. Sowas bietet keiner und wäre interessanter gewesen.

    Pech für Samsung. 😎

    1. Diet 👋
      sagt am zu Xero ⇡

      100% Zustimmung

