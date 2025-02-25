Samsung Galaxy S26: Exynos-Chip ist wieder für 2026 im Gespräch

Samsung und Qualcomm sind mittlerweile wieder engere Partner, Qualcomm fertigt sogar eigene Snapdragon-Chips für die Galaxy S-Reihe an, aber Samsung will das eigentlich nicht, denn man wäre gerne unabhängig mit der eigenen Exynos-Reihe.

In der Vergangenheit hat man es immer wieder versucht, aber es kam nicht immer gut an. Vor zwei Jahren entschied man sich daher für einen Mix, die „günstigeren“ Modelle kamen mit Exynos-Chip und das Ultra-Modell kam mit Snapdragon-Chip.

Der Exynos 2600 ist bereit für 2026

Bei der Galaxy S25-Reihe wollte man das auch so handhaben, aber der Exynos 2500 bereitete zu viele Probleme in der Produktion und daher kam die komplette Reihe mit dem Snapdragon 8 Elite auf den Markt. 2026 soll sich das aber ändern.

Laut The Bell wird die Produktion des Exynos 2600 für 2026 besser laufen und Samsung will den Chip in der Galaxy S26-Reihe nutzen, die wieder für das erste Quartal ansteht. Wobei man den Chip wohl nicht in allen Modellen nutzen wird.

Der Exynos 2500 ist übrigens noch nicht komplett abgeschrieben, im Gegenteil, laut Quelle hat die Massenproduktion begonnen und Samsung wird den Chip u.a. in einem günstigeren Galaxy Z-Modell (vermutlich Samsung Galaxy Z Flip FE) nutzen.