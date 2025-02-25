Android-Updates: Google und Qualcomm wollen Apple schlagen

Apple hatte in den letzten Jahren den Ruf, dass man mit einem iPhone das beste Update-Erlebnis auf dem Markt bekommt. Fünf Jahre sind locker bei Apple drin, in der Regel sind es sechs Jahre, manchmal gibt es auch sieben Jahre lang Updates.

Android: 8 große Updates sind möglich

Diesen Stand findet man mittlerweile vereinzelt bei Android, wie bei Google und Samsung, aber da könnte ein weiteres Jahr dazukommen. Qualcomm und Google haben daran gearbeitet, dass ab sofort bis zu acht Jahre bei Android möglich sind.

Mit dem neuen Snapdragon Elite 8 werden Android-Hersteller diesen Weg gehen können, aber es bleibt eben eine freiwillige Basis. Es klingt in der Theorie gut, aber die Praxis zeigt leider, dass man sich keine zu großen Hoffnungen machen sollte.

Samsung nutzt den neuen Chip, entschied sich bei der Galaxy S25-Reihe aber für die üblichen sieben Jahre. Andere Android-Hersteller wie Xiaomi haben bisher noch nicht einmal zu Samsung aufgeholt und Google selbst nutzt keinen Snapdragon.

Theoretisch wären bei den Android-Flaggschiffen mit einem Snapdragon 8 Elite also ab sofort mehr Updates möglich, aber ob das am Ende wirklich so kommt, ist eine andere Frage. Und das ist in der heutigen Zeit leider nicht das Hauptproblem.

Updates: Die Qualität ist das Problem

Die Qualität der Updates hat in den letzten Jahren nachgelassen, es gibt zwar oft die „Major-Updates“, aber es fehlen Funktionen. Ein sehr populäres Beispiel ist das iPhone 15, welches keine zwei Jahre alt ist und keine Apple Intelligence bekommt.

Doch damit ist Apple nicht alleine, auch in der Android-Welt werden oft wichtige Funktionen nicht an das OS gekoppelt und kommen nicht. Der Grund ist simpel, denn die Hardware ist ausgereift, die Software ist in der heutigen Zeit, vor allem mit den KI-Funktionen, mittlerweile das vielleicht wichtigste Verkaufsargument geworden.