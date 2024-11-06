Samsung Galaxy Tab S10+ und S10 Ultra: Erstes Update veröffentlicht

Firmware und OS

Mit dem Galaxy Tab S10+ und dem Galaxy Tab S10 Ultra hat das südkoreanische Unternehmen Samsung vor wenigen Wochen die mittlerweile zehnte Generation seiner Tablet-Serie offiziell auf den Markt gebracht.

Käufer können sich über einen siebenjährigen Android-Updatesupport freuen, inklusive aller Aktualisierungen, die das Unternehmen seiner Benutzeroberfläche One UI spendiert. Den Anfang macht jetzt das November-Sicherheitsupdate, das jetzt veröffentlicht wurde und bereits weitgehend verfügbar ist.

Das Update konzentriert sich spezifisch auf den Sicherheitsaspekt und schließt 51 Sicherheitslücken, die Samsung auf der offiziellen Samsung Mobile Security-Website näher erläutert. Weitere Details und Informationen zum Update finden sich speziell für die Android-Plattform im Sicherheitsbericht November.


