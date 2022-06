Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Es gibt auch eine gute Nachricht

Die Samsung Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro stehen an, das hat Samsung schon indirekt bestätigt. Und wir wissen bereits, dass die Ankündigung wohl am 10. August ansteht und die Verfügbarkeit dann in etwas mehr als zwei Monaten folgt.

Das sorgt für immer mehr Leaks, die bisher aber auch schlechte Nachrichten für die neue Generation der Smartwatch mit Wear OS beinhalteten. Da wären zum Beispiel das Ende der drehbaren Lünette und ein relativ dicker Rand bei der Pro-Version.

Samsung Galaxy Watch 5: Schnelleres Laden kommt

Diese Woche wurde die Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) auch bei der FCC in den USA entdeckt, was ein guter Hinweis für einen baldigen Marktstart ist. Die FCC ist nicht für viele Details bei neuen Geräten bekannt, eine Neuerung verrät sie aber.

Samsung spendiert der Galaxy Watch 5 (Pro) schnelles Laden mit bis zu 10 Watt, bei der Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) sind es nur 5 Watt. Wer die Smartwatch also rund um die Uhr trägt und immer wieder zwischendrin laden muss, dürfte sich über diese Neuerung freuen, denn so kann man sich ein paar Minuten sparen.

