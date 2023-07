Samsung Galaxy Watch 6: Neue Version für neue Zielgruppe geplant

Samsung bietet einige Geräte der Galaxy-Reihe für speziell für Geschäftskunden an, das nennt sich dann „Enterprise Edition“. Da gibt es dann ein paar Extras, wie eine bessere Garantie, mehr Sicherheit und mehr (Details findet ihr bei Samsung).

Bisher bietet Samsung jedoch nur Smartphones und Tablets für Business-Nutzer an, was sich wohl in diesem Jahr ändert. Eine gute Quelle hat verraten, dass wir auf dem Unpacked-Event eine Samsung Galaxy Watch 6 als „Business Edition“ sehen.

Bisher ist noch unklar, welchen Mehrwert man für Smartwatch-Nutzer bereithält, aber es ist interessant, dass Samsung das Ökosystem hier erweitert. Die Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) wird auf einem Event am 26. Juli 2023 offiziell vorgestellt.

