Samsung Galaxy Watch 6, Tab S9 und mehr: Lineup für Ende 2023 aufgetaucht

Samsung hat bereits bestätigt, dass man in diesem Jahr schon Ende Juli zeigen möchte, was für Ende 2023 an neuer Hardware geplant ist. Es steht ein weiteres Unpacked-Event an, auf dem wir nicht nur die neuen Foldables sehen werden.

Diese haben sich übrigens letzte Woche schon gezeigt, denn wir haben das erste Pressebild des Samsung Galaxy Z Fold 5 und später Samsung Galaxy Z Flip 5 im Netz gesehen. So sieht das komplette Lineup von Samsung für Ende 2023 aus:

Evan Blass hat also noch mehr Marketingmaterial gefunden, wobei hier noch nicht alle Neuheiten zu sehen sind, denn das Fold fehlt. Und wir wissen nicht, ob das neue Galaxy Buds sind, aber wir gehen davon aus, da diese bald kommen sollen.

Auf dem Bild fehlt übrigens auch die Samsung Galaxy Watch 6 Classic, aber da hat WinFuture am Wochenende ebenfalls Bilder gefunden, diese sieht dann so aus:

Auf dem Bild weiter oben ist übrigens nur das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zu sehen, doch es kommen noch zwei Tablets bei der S9-Reihe, die ein anderer Twitter-Account namens SnoopyTech entdeckt und am Wochenende geteilt hat:

Wir kennen somit das komplette Lineup für das Event und Leaks sind bei Samsung zwar nicht ungewöhnlich, aber es ist doch recht früh für diese Marketingbilder.

Sowas gibt es bei Samsung immer vor einem Event, aber dann doch eher Tage und vielleicht mal ein bis zwei Wochen und nicht über einen Monat vor der offiziellen Ankündigung. Ich rechne im Juni mit vielen weiteren Leaks rund um Samsung.

