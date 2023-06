So sieht das Samsung Galaxy Z Flip 5 aus

Wir haben euch bereits das erste Pressebild des Samsung Galaxy Z Fold 5 gezeigt und jetzt hat die gleiche Quelle nachgelegt und ein Pressebild des Samsung Galaxy Z Flip 5 veröffentlicht, bei dem Samsung wieder auf einen großen Erfolg hofft.

Samsung Galaxy Z Flip 5 hat größeres Außendisplay

Wie bei der Konkurrenz wird auch hier das Außendisplay eine ganze Ecke größer und Samsung soll sich ja auch Unterstützung von Google für angepasste Apps wie Google Maps geholt haben. Das Innendisplay gibt es hier noch nicht zu sehen.

Ich persönlich bin ja eher der Fold-Fan, denn langgezogene Displays haben für mich keinen großen Mehrwert und klappt man das Smartphone, ist es zwar nicht so lang, dafür aber doppelt so dick und das bietet mir dann am Ende keinen Mehrwert.

Es sieht ganz „cool“ aus und was noch viel entscheidender ist, der Flip-Formfaktor ist deutlich günstiger. Daher bin ich mir sicher, dass diese neue Version des Flip in diesem Jahr wieder der Bestseller der Foldables wird (sobald der Preis sinkt).

