Das ist die erste Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

Wir haben schon zahlreiche Gerüchte zur Samsung Galaxy Watch 7 Ultra gesehen und es gibt auch schon erstes Bildmaterial, was bisher aber fehlte, waren gute und hochwertige Pressebilder. Diese hat uns jetzt Evan Blass alias evleaks geliefert.

Wie man sieht, orientiert sich Samsung dieses Mal wieder sehr stark an Apple, sehr viele Elemente erinnern an die Apple Watch Ultra. Da wäre das kantige Design (das Display bleibt aber rund), der Akzent in Orange und das Fake-Oceanarmband.

Als hätte Samsung bei der Ankündigung der Apple Watch Ultra vor ca. drei Jahren gesagt: Mensch, das machen wir auch. Wobei, vielleicht haben sie das auch. Das ist natürlich weiterhin nur ein Gerücht, denn das Event findet erst am 10. Juli statt.

Auf den Pressebildern wirkt die Samsung Galaxy Watch 7 Ultra etwas besser, als auf den Renderbildern vor ein paar Wochen. Doch es bleibt dabei, vor allem das runde Display passt für mich nicht zur neuen Form, das stört mich hier weiterhin.

