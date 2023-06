Samsung holt sich Unterstützung von Google für neues Smartphone

Foldables sind bei Android ein immer größeres Thema und Google selbst steigt ja in den Markt mit dem Google Pixel Fold ein. Doch der Fold-Formfaktor ist nicht direkt der Bestseller, der Flip-Formfaktor kommt bei vielen Kunden derzeit besser an.

Das liegt nicht nur am Formfaktor, sondern vor allem auch am Preis. Doch diese Kategorie hatte bisher einen Nachteil, denn das Außendisplay war quasi nicht zu gebrauchen. Das ändert sich gerade und wird auch bei Samsung so kommen.

Samsung wird dem Galaxy Z Flip 5 wohl ein großes Außendisplay spendieren und hat sich dafür Unterstützung von Google geholt. Laut SamMobile haben die ihre Google-Apps dafür angepasst, so wird man zum Beispiel auch Google Maps nutzen können. Bei einer Navigation muss man das Smartphone also nicht aufklappen.

Doch nicht nur Google Maps wird optimiert, wir werden auch die Nachrichten-App, YouTube und mehr sehen. Wobei das vielleicht nicht immer sinnvoll ist, denn für die Navigation fände ich das sehr praktisch, aber bei einem Video? Da klappe ich das Gerät doch lieber kurz auf, bevor ich mir YouTube auf dem Außendisplay anschaue.

Was ich bei dieser Meldung aber auch interessant finde: Samsung und Google sind wirklich sehr gute Partner in den letzten Jahren geworden, egal ob bei Hardware für Google, bei der Software für Smartwatches oder Foldables, man ist jetzt ein Team.

