Smartphones

Samsung: Großer Schritt für OLED-Displays in Smartphones

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat im Rahmen des MWC 2025 neue OLED-Panels vorgestellt und dazu zählt auch eine neue Generation für Smartphones. Diese hebt sich nicht nur mit absurd hellen 5.000 Nits ab, sie ist gleichzeitig auch effizienter, als aktuelle Panels.

Bei Samsung Display verzichtet man laut eigenen Angaben auf den Polarisator und integriert diesen direkt in die Pixel, so sind die Panels weniger unter anderem auch anfällig für Reflexionen und sie sind noch dünner. Kurz: Heller, effezienter, dünner.

Leider schweigt Samsung Display, wie und wann (ob?) wir die „OCF-Technologie“ in einem Smartphone sehen werden, aktuell ist das eher ein technisches Showcase. Das zeigt aber, dass OLED-Displays noch lange nicht am Ende angekommen sind.

Google Pixel 9 Pro Header

Google Pixel 10 soll mit neuer „Pixel Sense“-Funktion überraschen

Google soll an einem exklusiven Assistenten für die Pixel-Reihe arbeiten, der noch tiefer in Android integriert wird. Wir haben schon…

4. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung: Großer Schritt für OLED-Displays in Smartphones
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables