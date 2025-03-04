Samsung: Großer Schritt für OLED-Displays in Smartphones

Samsung hat im Rahmen des MWC 2025 neue OLED-Panels vorgestellt und dazu zählt auch eine neue Generation für Smartphones. Diese hebt sich nicht nur mit absurd hellen 5.000 Nits ab, sie ist gleichzeitig auch effizienter, als aktuelle Panels.

Bei Samsung Display verzichtet man laut eigenen Angaben auf den Polarisator und integriert diesen direkt in die Pixel, so sind die Panels weniger unter anderem auch anfällig für Reflexionen und sie sind noch dünner. Kurz: Heller, effezienter, dünner.

Leider schweigt Samsung Display, wie und wann (ob?) wir die „OCF-Technologie“ in einem Smartphone sehen werden, aktuell ist das eher ein technisches Showcase. Das zeigt aber, dass OLED-Displays noch lange nicht am Ende angekommen sind.