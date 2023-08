Samsung One UI 6 Beta 2 ist da: Neue Version lädt zum Testen ein

Knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Start des Betaprogramms für One UI 6.0 durch das südkoreanische Unternehmen Samsung steht nun die zweite Beta für alle Teilnehmer zum Herunterladen bereit. Wie es in einer Testphase üblich ist, enthält die neue Version eine Reihe von Bugfixes und Anpassungen. Das Update ist mit 1,7 GB recht groß.

Auch Google ist mit einem Betaprogramm vertreten

Die Benutzeroberfläche One UI 6.0 basiert auf Android 14, das bei Google ebenfalls kurz vor Fertigstellung steht. Google selbst hat für September keine neue Beta mehr geplant, nachdem die fünfte Beta-Version mit 5.1 und 5.2 bereits zweimal nachgebessert wurde.

Wenn Samsung bei der Fertigstellung der finalen Version ein ähnliches Tempo vorlegt wie im vergangenen Jahr, könnten die ersten Smartphones und Tablets bereits in wenigen Monaten mit One UI 6.0 ausgeliefert werden. Im vergangenen Jahr erhielten die ersten Geräte von Samsung One UI 5.0 bereits im Oktober, nachdem Google Android 13 Mitte August offiziell veröffentlicht hatte.

-->