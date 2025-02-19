Firmware und OS

Samsung One UI 7.0: Beta Test-Programm geht in die vierte Runde

Samsung Galaxy S24 Ultra Android

Nachdem vor einigen Tagen Gerüchte die Runde machten, dass das südkoreanische Unternehmen das Beta-Testprogramm für One UI 7 verlängern und weitere Beta-Versionen planen würde, scheint sich das Gerücht zu bewahrheiten. Samsung hat nun nämlich die mittlerweile vierte Beta-Version veröffentlicht, die ab sofort für alle registrierten Tester zum Download zur Verfügung steht.

Die Beta-Version enthält wie üblich weitere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Weitere Details finden sich in den offiziellen Release Notes (Danke an SamLover):

One UI 7 Beta 4 Changelog:

  • Add AI Filter in Camera.
  • Add Samsung Log (log video format) in Camera (Galaxy S24 Ultra).
  • Fix Ul error of the lock screen and AOD.
  • Fix quick panel Ul error.
  • Fix the grouping alarm error.
  • Fix the problem of stuttering when releasing the fingerprint reader.
  • Fix the problem of the top bar disappearing from the home screen.
  • Modify the animation that was unnatural when opening and closing the app recently.
  • Fix the problem of there being a gap in the status bar after installing Goodlock Quickstar.
  • Many other improvements.

  1. Leif 🏅
    sagt am

    Diese Mal scheint da der Wurm drin zu sein. Auf der anderen Seite lieber eine lange Beta als ein fehlerhafter Release mit unzähligen Nachbesserungen.

    Antworten
    1. Stefan K. 🌀
      sagt am zu Leif ⇡

      Jepp, mit solch einem Szenario hat aktuell Motorola zu kämpfen. Da schmiert bei einigen Modellen der Launcher nach dem Update auf Android 15 ständig ab laut Android Authority (https://www.androidauthority.com/motorola-android-15-crashes-3525421/) und der Wechsel zu einem Alternativ-Launcher scheint da auch keine Abhilfe zu bringen.

      Antworten

