Samsung One UI 7.0: Beta Test-Programm geht in die vierte Runde

Nachdem vor einigen Tagen Gerüchte die Runde machten, dass das südkoreanische Unternehmen das Beta-Testprogramm für One UI 7 verlängern und weitere Beta-Versionen planen würde, scheint sich das Gerücht zu bewahrheiten. Samsung hat nun nämlich die mittlerweile vierte Beta-Version veröffentlicht, die ab sofort für alle registrierten Tester zum Download zur Verfügung steht.

Die Beta-Version enthält wie üblich weitere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Weitere Details finden sich in den offiziellen Release Notes (Danke an SamLover):