Samsung One UI 7.0: Beta Test-Programm geht in die vierte Runde
Nachdem vor einigen Tagen Gerüchte die Runde machten, dass das südkoreanische Unternehmen das Beta-Testprogramm für One UI 7 verlängern und weitere Beta-Versionen planen würde, scheint sich das Gerücht zu bewahrheiten. Samsung hat nun nämlich die mittlerweile vierte Beta-Version veröffentlicht, die ab sofort für alle registrierten Tester zum Download zur Verfügung steht.
Die Beta-Version enthält wie üblich weitere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Weitere Details finden sich in den offiziellen Release Notes (Danke an SamLover):
One UI 7 Beta 4 Changelog:
- Add AI Filter in Camera.
- Add Samsung Log (log video format) in Camera (Galaxy S24 Ultra).
- Fix Ul error of the lock screen and AOD.
- Fix quick panel Ul error.
- Fix the grouping alarm error.
- Fix the problem of stuttering when releasing the fingerprint reader.
- Fix the problem of the top bar disappearing from the home screen.
- Modify the animation that was unnatural when opening and closing the app recently.
- Fix the problem of there being a gap in the status bar after installing Goodlock Quickstar.
- Many other improvements.
Diese Mal scheint da der Wurm drin zu sein. Auf der anderen Seite lieber eine lange Beta als ein fehlerhafter Release mit unzähligen Nachbesserungen.
Jepp, mit solch einem Szenario hat aktuell Motorola zu kämpfen. Da schmiert bei einigen Modellen der Launcher nach dem Update auf Android 15 ständig ab laut Android Authority (https://www.androidauthority.com/motorola-android-15-crashes-3525421/) und der Wechsel zu einem Alternativ-Launcher scheint da auch keine Abhilfe zu bringen.