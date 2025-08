Samsung One UI 7: Neue Details zum großen Android-Update aufgetaucht

Samsung wollte eigentlich diese Woche den Startschuss für One UI 7 als Beta geben und Nutzer der Galaxy S24-Reihe das Update testen lassen. Doch das ist nicht passiert und Samsung hat das große Update wie erwartet etwas verschoben.

Wie lange? Laut SamMobile dauert es bei Samsung nicht nur ein paar Tage, es wird ein paar Wochen dauern, bis wir Android 15 sehen. Derzeit ist angeblich die dritte Augustwoche angepeilt, zwischen dem 19. August und 23. August geht es also los.

Samsung: One UI 6.1.1 kommt vor One UI 7

Das liegt zum einen an einem letzten Feinschliff, aber auch daran, dass wir noch One UI 6.1.1 als kleineres Android-Update vor Android 15 und One UI 7 sehen. Das Team muss also erst ein paar Dinge bei One UI 6.1 regeln, bevor die Beta kommt.

Samsung wird wohl das Design mit One UI 7 überarbeiten, es gibt neue Icons und mehr, KI dürfte sicher auch eine Rolle spielen. Mal schauen, ob die Verzögerung bei der Beta auch dafür sorgt, dass das finale Update in diesem Jahr später kommt.

