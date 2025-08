Samsung plant neue Strategie für Galaxy-Smartphones

Samsung hat mit der Galaxy-Marke in den letzten Jahren eine eigene Marke bei den Smartphones aufgebaut. Bei mir kam es schon mehrmals vor, dass mich Menschen nicht nach Samsung, sondern „diesem Galaxy“ angesprochen und Fragen hatten.

Doch für Samsung hat das Branding auch einen Nachteil, denn man nutzt es bei allen Smartphones, das geht vom günstigen Einsteigermodell bis zum Flaggschiff. Wie man aus Südkorea hört, denkt Samsung daher über eine neue Strategie nach.

Samsung: Premium ohne Galaxy

Das Galaxy-Branding soll nicht eingestellt werden, dafür ist es zu bekannt, aber Samsung könnte eine neue Marke für die Premium-Modelle einführen. Diese sollen sich stärker von Einsteigermodellen und Mittelklasse bei Smartphones abheben.

Die Idee wäre also, falls Samsung das durchzieht, dass die Galaxy S-Reihe und die Galaxy Z-Reihe eingestellt und durch einen neuen Namen ersetzt werden. Bei den günstigeren Modellen, wie der Galaxy A-Reihe oder Galaxy M-Reihe, bleibt es so.

Samsung: Galaxy-Marke für alles

Damit würde jedoch ein Problem für Samsung entstehen, denn man nutzt Galaxy bei sehr vielen Dingen, auch bei der Galaxy AI, dem Galaxy Store, der Galaxy Watch, den Galaxy Buds und dadurch wird „Galaxy“ als Ökosystem wahrgenommen.

Es gibt aber auch positive Beispiele für Premiummarken in der Tech-Branche, bei Autos ist sowas zum Beispiel sehr beliebt. Sollte man aber so einen Schritt wagen und zum Beispiel kein Samsung Galaxy S26 kommen, dann müsste man sehr viel Geld in Marketing stecken, damit die Kunden wissen, dass es der Nachfolger ist.

