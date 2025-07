Samsung plant wohl neue Smartphones und Wearables im Juli

Samsung hat das zweite Unpacked-Event des Jahres immer weiter nach vorne gezogen und auch in diesem Jahr soll es „Anfang Juli“ stattfinden. Ort ist wohl nach ein paar Jahren mal wieder New York, da man mehr Präsenz in den USA zeigen will.

Auf dem Event ist mit dem Samsung Galaxy Z Flip 7 und Fold 7 zu rechnen und die Samsung Galaxy Watch 8 (Ultra) ist sicher auch mit von der Partie. Weitere Geräte wie Kopfhörer oder Tablets sind bei so einem Event auch dabei – aber kein Muss.

In diesem Jahr wird uns Samsung angeblich auch ein Modell zeigen, welches man zweimal falten kann, es ist aber davon auszugehen, dass es nicht direkt kommt oder vielleicht sogar noch ein Konzept ist, was die technischen Möglichkeiten zeigt.

