Samsung S95F: Neuer OLED TV für 2025 kommt in neuer Größe

Samsung hat mittlerweile ein OLED-Lineup bei den TVs in Angebot und wird das natürlich auch 2025 anbieten. Doch auf den Samsung S95D folgt kein S95E, man überspringt E aus unbekannten Gründen und geht direkt zum Samsung S95F.

Das wäre dann jedenfalls das Flaggschiff der Reihe, es wird auch einen S90F und andere (günstigere) Modelle geben. Eine Sache ist neu und eine bleibt. Neu ist ein OLED TV mit 83 Zoll und QD-OLED-Panel, bisher gibt es bei Samsung nur 77 Zoll.

Samsung setzt auf Samsung und LG

Wie man hört, wird Samsung aber weiterhin auf eine Mischung aus WOLED von LG Display und QD-OLED von Samsung Display setzen und man muss dann schon ganz genau bei der Bezeichnung hinschauen, wenn man kein LG-Panel möchte.

Samsung könnte die neuen OLED TVs für 2025 im Januar auf der CES erstmals ankündigen oder sogar zeigen, bevor es dann ein paar Wochen später Details wie Preise gibt. Und mit einem Marktstart ist im Frühjahr oder Sommer zu rechnen.