PlayStation 5 Pro: Trotz Kritik ein Erfolg für Sony

Sony stuft die PlayStation 4-Generation als Erfolg ein und dazu gehört auch die Pro-Version, die einen Anteil von ca. 20 Prozent hatte. Letzte Woche ist auch bei der PlayStation 5 die Pro-Version gestartet und mein Test ging gestern online.

Ein Punkt, der bei der PS5 Pro häufig kritisiert wird, ist der Preis. Immerhin startete die PS4 Pro zur UVP der PS4, die PS5 Pro ist 300 Euro teurer als die PS5 damals.

Doch diese Preiserhöhung habe „keinen negativen Einfluss“ auf die Verkäufe, so Hiroki Totoki von Sony. Genau genommen verkauft sich die neue Pro-Version sogar ein bisschen besser als die alte. Die neue PS5 Pro ist also ein voller Erfolg für Sony.

Hinzu kommt, dass nächstes Jahr viele Highlights anstehen, sei es wieder von den PlayStation Studios oder dann eben GTA 6 im Herbst. Vor allem Grand Theft Auto, in Kombination mit ein paar Angeboten im Sommer, könnte die PS5 Pro pushen.

Video: PlayStation 5 Pro im Test