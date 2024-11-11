Gaming

PlayStation 5 Pro: Trotz Kritik ein Erfolg für Sony

Sony stuft die PlayStation 4-Generation als Erfolg ein und dazu gehört auch die Pro-Version, die einen Anteil von ca. 20 Prozent hatte. Letzte Woche ist auch bei der PlayStation 5 die Pro-Version gestartet und mein Test ging gestern online.

Ein Punkt, der bei der PS5 Pro häufig kritisiert wird, ist der Preis. Immerhin startete die PS4 Pro zur UVP der PS4, die PS5 Pro ist 300 Euro teurer als die PS5 damals.

Doch diese Preiserhöhung habe „keinen negativen Einfluss“ auf die Verkäufe, so Hiroki Totoki von Sony. Genau genommen verkauft sich die neue Pro-Version sogar ein bisschen besser als die alte. Die neue PS5 Pro ist also ein voller Erfolg für Sony.

Hinzu kommt, dass nächstes Jahr viele Highlights anstehen, sei es wieder von den PlayStation Studios oder dann eben GTA 6 im Herbst. Vor allem Grand Theft Auto, in Kombination mit ein paar Angeboten im Sommer, könnte die PS5 Pro pushen.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    *Tsushima

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    bin gespannt ob Ghost Of Yotei an GHOst of Yotei anknfüpfen kann oder obs derselbe Flop wie Dragon Age wird. was die Spatzen derzeit vom Dach scheissen lässt auf nix gutes hoffen.. dass die Story scheinbar umgeschrieben wurde und Jin fehlt lässt die Community sauer aufstoßen und die Schauspielerin tut derzeit ihr übriges..

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      In welcher Welt ist Dragon Age ein Flop? In den ersten Tagen in den Top 10 bei Steam, teilweise auf Platz 1, gute Peak-Zahlen, jetzt noch Top 50. Absurd, was manche heute als Flop einstufen :D

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        ich dachte immer es geht um Verkaufszahlen..

        Antworten
  3. Dennis 🏅
    sagt am

    Bisher ist 2025 aber fast gar nichts an Exclusives angekündigt worden… außer Death Stranding 2 und evtl. Wolverine war‘s day bisher schon.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Und Ghost of Yōtei. Außerdem steht ja im Raum, dass das Spiel von Naughty Dog kommen könnte. Sony zeigt neue Spiele mittlerweile später. Aber DS2, GoY, Wolverine und GTA 6 alleine würden schon komplett ausreichen :D

      Antworten

