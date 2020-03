Saturn startet Geschenkeaktion

Saturn hat aktuell eine Geschenkeaktion ins Leben gerufen. Dadurch können Kunden beim Kauf bestimmter Aktionsangebote eine Zugabe („Geschenk“) ohne Mehrkosten erhalten.

Die Verkaufsaktion läuft ab sofort an und endet am 16. März 2020 um 8:59 Uhr. Sie ist gültig für den Saturn Onlineshop und auch für die Saturn-Märkte vor Ort. Wie immer gilt: Nur solange der Vorrat an Aktionsprodukten bzw. Produktzugaben reicht.

-->

Auf der Saturn Website gibt es einen Unterbereich für die Geschenkeaktion, auf der ihr alle Angebote und die Zugaben einsehen könnt. Die Auswahl, zu der zahlreiche Technikprodukte zählen, kann sich durchaus sehen lassen. Dort läuft auch ein Countdown bis zum Ende der Aktion. Ihr habt also noch über 14 Tage Zeit, ein Produkt mit Bonus zu shoppen.

Zur Saturn Geschenkeaktion →

Über das aktuelle Wochenende laufen übrigens auch noch die Weekend Deals mit Elektronik-Produkten bei Saturn. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->