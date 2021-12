Saturn und MediaMarkt starten „After X-Mas Shopping“

Saturn und MediaMarkt starten ab heute das „After X-Mas Shopping“. Vom 27. bis 30. Dezember 2021 gibt es deutschlandweit in allen MediaMärkten sowie Saturn-Märkten und auch online jeden Tag drei „Highlight-Produkte“ aus verschiedenen Produktkategorien zu rabattierten Preisen. Und am 31. Dezember bieten die Märkte dann noch einmal die „Top-Technikprodukte aus 2021“ zu Aktionspreisen an.

Zur Auswahl stehen Angebote aus allen möglichen Produktkategorien. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf auf jeden Fall bemühen. Im Saturn Onlineshop endet die „After X-Mas Shopping“-Aktion am 31. Dezember um 23:59 Uhr. Wie immer gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht.

-->

Zur Aktion bei Saturn →

In allen Märkten werden die Hygiene- und Sicherheitsstandards sowie die aktuell geltenden Corona-Regelungen eingehalten. Dazu zählt auch, dass Saturn die 2G-Regel in seinen Märkten in Deutschland gemäß den Beschlüssen von Bund und Ländern sowie den Landesverordnungen umsetzt. Ausgenommen ist derzeit Niedersachsen, hier ist das Einkaufen in den Märkten ohne 2G möglich.

Zur Aktion bei MediaMarkt →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->