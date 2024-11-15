Scalable Broker: Gratis PRIME+ und doppelter Empfehlungsbonus

Fintech

Scalable Capital

Scalable Capital zahlt nicht nur Zinsen auf Guthaben, sondern bieten auch einen Broker an, bei dem jetzt zwei Aktionen starten.

Am 15. November 2024 startet Scalable Broker zwei neue Aktionen, die sich besonders für Neukunden und bestehende Nutzer lohnen. Neukunden profitieren von einer kostenlosen PRIME+ Mitgliedschaft für ein Jahr, was eine Ersparnis von knapp 60 € bedeutet. Diese Flatrate ermöglicht gebührenfreies Trading und bietet aktuell 2,6 % Zinsen pro Jahr auf Einlagen bis zu 100.000 €.

Bestandskunden erhalten im gleichen Zeitraum die Chance auf einen doppelten Empfehlungsbonus: Statt der üblichen 25 € gibt es für jede erfolgreiche Weiterempfehlung des Brokers nun 50 €. Die Teilnahmebedingungen und alle wichtigen Informationen sind auf der Website von Scalable Capital und in der Scalable App verfügbar. Beide Aktionen laufen vom 15. November bis zum 2. Dezember 2024.

  1. Robin 🎖
    sagt am

    Schön, dass ich vorgestern erst 2 Leute geworden habe… 😅

    Antworten

