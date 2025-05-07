Scalable Capital führt Kinderdepots ein

Scalable Capital führt noch in diesem Jahr ein neues Angebot ein, das es Eltern ermöglicht, ein Depot für ihre Kinder zu eröffnen.

Das Angebot richtet sich an Familien, die frühzeitig mit dem langfristigen Vermögensaufbau ihrer Kinder beginnen möchten. Ab Sommer 2025 sollen Eltern über den Scalable Broker ein Depot für ihre Kinder eröffnen können.

Das Angebot wird als Beitrag zur finanziellen Vorsorge für die nächste Generation positioniert und soll auch im Hinblick auf eine geplante staatliche Förderung – die sogenannte „Frühstart-Rente“ – anschlussfähig sein, deren Einführung die Bundesregierung für 2026 plant.

Das Konzept basiert auf der Idee, den Zinseszinseffekt so früh wie möglich zu nutzen. Anhand eines Beispiels wird verdeutlicht, dass bereits mit kleinen monatlichen Sparraten über einen langen Zeitraum erhebliche Summen angespart werden können.

Die mögliche Rendite orientiert sich am historischen Durchschnitt des MSCI World Index. Eine zusätzliche staatliche Förderung von zehn Euro monatlich für Kinder ab dem Schulalter soll das Modell in Zukunft noch attraktiver machen.

Digitale Eröffnung und Konditionen für das Kinderdepot

Die Depoteröffnung soll vollständig digital und unkompliziert erfolgen. Die Gebührenstruktur entspricht den bisherigen Angeboten des Brokers: ETF-, Aktien- und Fondssparpläne können ab einer monatlichen Sparrate von einem Euro kostenlos bespart werden. Auch der Kauf bestimmter ETFs bleibt ab einem Ordervolumen von 250 Euro gebührenfrei.

Darüber hinaus wird ein Welt-ETF ohne laufende Produktkosten angeboten, dessen Kostenquote bis mindestens Ende 2025 bei null Prozent liegt. Das Unternehmen sieht das Kinderdepot als ersten Schritt hin zu einem umfassenderen Anlageangebot für Familien.

Interessierte Kunden können sich ab sofort auf eine Warteliste setzen lassen, um bevorzugt Zugang zum neuen Produkt zu erhalten. Die Einführung erfolgt schrittweise im Laufe des Sommers. Zu einer möglichen staatlichen Förderung können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden, da diese von den politischen Rahmenbedingungen abhängt.

