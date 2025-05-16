Scalable Capital startet Neukundenaktion mit Broker-Bonus

Noch bis zum 4. Juni 2025 bietet der Scalable Broker eine Aktion für Neukunden an. Wer in diesem Zeitraum ein Konto eröffnet und mindestens sechs Trades – darunter auch Sparpläne – mit einem Ordervolumen von jeweils mindestens 150 Euro ausführt, erhält einen Bonus in Höhe von 25 Euro. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Kunde mindestens sechs Monate lang Kunde bleibt. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Zusätzlich wirbt das Unternehmen damit, dass sowohl neue als auch bestehende Kunden Zugang zu kostengünstigem Handel haben. Sparpläne sind bereits ab einem Betrag von 1 Euro möglich. Zudem wird eine variable Verzinsung von bis zu 2,25 % pro Jahr auf Guthaben angeboten, wobei die Höhe der Zinsen vom Marktumfeld abhängig ist. Diese Zinsen gelten für PRIME+-Kunden bis zu einem Betrag von 500.000 Euro und für Nutzer des kostenlosen Kontomodells bis 50.000 Euro.

Die Verzinsung wird über Partnerbanken sowie qualifizierte Geldmarktfonds bereitgestellt. Die Partnerbanken sichern Kundengelder über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde und Bank ab. Im Falle von Geldmarktfonds gelten andere Schutzstandards (OGAW-Richtlinien), die unabhängig vom Anlagebetrag greifen. Die genaue Aufteilung der Kundengelder kann sich je nach Marktlage, Kapazitäten und Kundenverhalten verändern.

Die Eröffnung eines Scalable-Accounts ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

