Scalable Capital strafft Angebot – PRIME-Tarif wird eingestellt

Ab dem 1. August führt Scalable Capital eine Vereinfachung seines Angebots ein, die für Neukunden wichtige Änderungen mit sich bringt.

Die bisherige Preisstruktur wird umgestaltet, sodass künftig nur noch zwei Preispläne zur Verfügung stehen: FREE und PRIME+. Der bisherige Tarif PRIME wird eingestellt und ist somit für Neukunden nicht mehr verfügbar. Auch ein Wechsel von Bestandskunden zu PRIME ist nicht mehr möglich.

Bestehende Kunden, die bereits den PRIME-Tarif nutzen, müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Für sie ändert sich nichts, sie können ihren bisherigen Tarif wie gewohnt weiter nutzen. Diese Maßnahme betrifft also ausschließlich neue Nutzer sowie diejenigen, die einen Tarifwechsel in Erwägung ziehen.

Interessant ist auch, dass Nutzer, die sich derzeit im Onboarding-Prozess für den PRIME-Tarif befinden, ihre Registrierung noch abschließen können. Damit haben sie die Möglichkeit, die Vorteile des PRIME-Tarifs zu nutzen, bevor dieser ganz aus dem Angebot verschwindet.

