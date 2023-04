Schlechte Nachricht für das neue Apple MacBook Air

Wir werden wohl bald neue MacBooks von Apple sehen und dazu gehört auch ein ganz neues MacBook Air mit 15 Zoll. Endlich ein großes und „preiswertes“ MacBook im Portfolio von Apple, bisher musste man da immer ein MacBook Pro kaufen.

Apple hält doch am M2-Chip fest

Doch Mark Gurman hat es schon vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt springt eine weitere Quelle ein: Das neue MacBook Air kommt mit einem M2-Chip. Wer also auf den Schritt zur M3-Generation gehofft hat, dieser wird sich wohl verzögern.

Es liegt wohl an mehreren Faktoren. Zum einen hat Apple keine Eile mit dem M3, dann läuft die Produktion bei TSMC noch nicht ganz rund und auch die „äußeren Marktumstände“ (alles wird teurer, man kann Kosten sparen) sind entscheidend.

Also, das große MacBook Air soll weiterhin im Juni kommen, aber eben doch nicht mit dem Apple M3, sondern noch mit dem Apple M2. Sollte das stimmen, würde es mich nicht wundern, wenn es Apple doch via Pressemitteilung ankündigt und das nicht im Rahmen der WWDC tut. Abwarten, es sind ja nicht mehr so viele Wochen.

Apple nutzt wohl optimierte iPad-Apps für das VR-Headset Apple wird uns in etwas weniger als zwei Monaten das erste VR-Headset der Marke zeigen, welches dann im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen und um die 3.000 Dollar in […]19. April 2023 JETZT LESEN →

-->