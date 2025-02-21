Schluss mit EDGE im Zug: Neue Technik bringt stabiles Netz auf Bahnstrecken

Seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 dürfen nur noch Schienenfahrzeuge mit störsicheren GSM-R-Endgeräten das Schienennetz nutzen. In den vergangenen Jahren wurden über 10.000 Züge entsprechend umgerüstet, eine Maßnahme, die das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit 95 Millionen Euro gefördert hat.

Das für den Bahnbetrieb wichtige GSM-R-System litt in der Vergangenheit unter Störungen durch benachbarte öffentliche Mobilfunkfrequenzen. Mit den nun eingesetzten störsicheren Funkmodulen können die Mobilfunknetzbetreiber das 900-MHz-Band uneingeschränkt nutzen, was zu einer deutlichen Kapazitätssteigerung und besseren Netzqualität entlang der Bahnstrecken führt.

Die technischen Verbesserungen zeigen bereits Wirkung: Entlang vieler Bahnstrecken wurde die Mobilfunkkapazität deutlich erhöht, was zu einer besseren Sprachqualität, schnelleren Ladezeiten und weniger Funklöchern führen sollte.

Markus Haas, CEO von o2 Telefónica, sagt dazu: