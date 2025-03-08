Schneller buchen, mehr sparen: Revolut und Fluggesellschaft Wizz Air mit Partnerschaft

Revolut und Wizz Air haben eine Partnerschaft geschlossen, die das Bezahlen für Passagiere erheblich vereinfachen soll.

Durch die Integration von Revolut Pay können Kunden ihre Flüge mit nur einem Klick in der Wizz Air App und ab Mai auch auf der Website buchen. Die Zahlung erfolgt über die Revolut App mit einem Passcode oder einer biometrischen Identifikation. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe von Zahlungsdaten.

Für Neukunden gibt es ein besonderes Angebot: Wer sich bis zum 4. April 2025 bei Revolut registriert und mindestens fünf Euro ausgibt, erhält bis zu 25 Euro Cashback. Zusätzlich gibt es für Buchungen mit Revolut Pay das Zehnfache an Treuepunkten (RevPoints), die für Flüge oder andere Einkäufe eingelöst werden können.

Wizz Air ist eine europäische Fluggesellschaft, die weltweit fast 800 Strecken bedient.

