Schnellladepunkte: EnBW knackt die 5.000er-Marke

Die EnBW hat in Deutschland 5.000 öffentliche Schnellladepunkte erreicht und baut diese Infrastruktur weiter aus.

Das Unternehmen konzentriert sich nach eigenen Angaben darauf, Schnellladestationen an Orten zu installieren, an denen sich die Menschen häufig aufhalten, wie Einkaufszentren, Parkplätzen und Raststätten, um das Laden von Elektroautos in den Alltag zu integrieren.

In den letzten sechs Monaten hat die EnBW die Zahl der Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt deutlich erhöht. Das Unternehmen betrachtet die Elektromobilität als den effizientesten und umweltfreundlichsten Weg zur Reduktion von CO₂ im Verkehr und betreibt alle Ladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom.

Bis Ende des Jahres plant EnBW, die Anzahl der Schnellladepunkte auf 6.000 zu erhöhen und strebt bis Ende des Jahrzehnts eine Verfünffachung an, mit jährlichen Investitionen von rund 200 Millionen Euro.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

