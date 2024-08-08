Scrubs hat „definitiv“ eine Zukunft als Serie

Scrubs gehört zu meinen Lieblingsserien und ist bis heute ein Paradebeispiel für ein perfektes Ende bei einer Serie. Wenn da nicht die 9. Staffel gewesen wäre, die ich bei einem Rewatch mittlerweile ignoriere. Doch es könnte in Zukunft weitergehen.

Scrubs hat eine Zukunft als Serie

Bill Lawrence möchte „definitiv“ mit Scrubs weitermachen und es soll auch kein Film werden, er denkt über eine Fortsetzung als Serie nach. Die Darsteller hängen gerne miteinander ab und ein moderner Ansatz für junge Ärzte wäre interessant.

Noch ist nicht ganz sicher, wie es genau mit Scrubs weitergeht, aber das will man in den kommenden sechs Monaten herausfinden. Gut möglich, dass also Anfang 2025 (übrigens 15 Jahre nach dem Ende) die 10. Staffel von Scrubs bestätigt wird.

Sehe ich kritisch, sehr kritisch sogar. Ich wäre für ein Spin-off mit ein paar alten Charakteren offen, sehr gerne sogar, aber bitte nicht das Original fortführen. Man kann es eigentlich nur schlechter machen und das wäre für die Serie sehr schade.

Scrubs hat seine Heimat mittlerweile übrigens bei Disney+ gefunden, auch wenn man die Serie weiterhin lizenziert und damit Geld verdient. Es wäre also durchaus möglich, dass eine Fortsetzung von Scrubs als exklusive Serie von Disney kommt.