Scrubs hat „definitiv“ eine Zukunft als Serie
Scrubs gehört zu meinen Lieblingsserien und ist bis heute ein Paradebeispiel für ein perfektes Ende bei einer Serie. Wenn da nicht die 9. Staffel gewesen wäre, die ich bei einem Rewatch mittlerweile ignoriere. Doch es könnte in Zukunft weitergehen.
Scrubs hat eine Zukunft als Serie
Bill Lawrence möchte „definitiv“ mit Scrubs weitermachen und es soll auch kein Film werden, er denkt über eine Fortsetzung als Serie nach. Die Darsteller hängen gerne miteinander ab und ein moderner Ansatz für junge Ärzte wäre interessant.
Noch ist nicht ganz sicher, wie es genau mit Scrubs weitergeht, aber das will man in den kommenden sechs Monaten herausfinden. Gut möglich, dass also Anfang 2025 (übrigens 15 Jahre nach dem Ende) die 10. Staffel von Scrubs bestätigt wird.
Sehe ich kritisch, sehr kritisch sogar. Ich wäre für ein Spin-off mit ein paar alten Charakteren offen, sehr gerne sogar, aber bitte nicht das Original fortführen. Man kann es eigentlich nur schlechter machen und das wäre für die Serie sehr schade.
Scrubs hat seine Heimat mittlerweile übrigens bei Disney+ gefunden, auch wenn man die Serie weiterhin lizenziert und damit Geld verdient. Es wäre also durchaus möglich, dass eine Fortsetzung von Scrubs als exklusive Serie von Disney kommt.
Die 9. Staffel war ganz klar ein Spin Off und nicht eine Fortsetzung.
Über eine Fortsetzung würde ich mich freuen, auch wenn Kelso mittlerweile sehr alt ist und Ted leider gestorben ist.. der Hausmeister dürfte auch schon fast in Rente sein vom Alter her… Und eben, Laverne gibts ja auch nicht mehr, die starb den Serientod. Hoffe, die machen da was gutes draus.
Eventuell noch mal nachschauen was spin off bedeutet
Die 9 Staffel hab ich mir gar nicht angesehen. Scrubs war / ist genial.
Aber eben die Staffel 1-8 Die habe ich auch als DVD :-)
> Scrubs gehört zu meinen Lieblingsserien und ist bis heute ein Paradebeispiel für ein perfektes Ende bei einer Serie. Wenn da nicht die 9. Staffel gewesen wäre
Die Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Staffel 9 war ein Spin-Off. Die Serie trug in „Staffel 9“ ja sogar einen anderen Titel – außer bei ProSieben in Deutschland. Aber bei ProSieben in Österreich sowie international wurde der eigene Titel verwendet („Scrubs – die Anfänger“ vs. „Scrubs – Med School“, international: „Scrubs“ vs. „Scrubs: Med School“). Staffel 9 als Ende der ursprünglichen Scrubs-Serie zu bezeichnen, trifft es also nicht.
Im Übrigen fand ich auch Scrubs – Med School sehr gut. Aber mir war auch damals schon klar, dass es ein Spin-Off ist. Ich bin also nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass es die alte Geschichte fortsetzt. Und die richtige Erwartungshaltung zu haben ändert sehr viel. ;-)
wie kann die Serie ein perfektes Ende haben wenn die 9. Staffel (letzte Staffel) schlecht war?
Da steht doch eindeutig „wenn da nicht die 9 Staffel gewesen wäre“