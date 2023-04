Hat Seat eine Zukunft ohne Elektroautos?

Seat steht weiterhin ohne ein Elektroauto da und obwohl wir mittlerweile schon bei unter 20.000 Euro in der Planung bei der Volkswagen AG angekommen sind, so ist Seat bisher kein Thema. Bei Elektroautos spricht man derzeit lieber über Cupra.

Seat dürfte als Automarke verschwinden

Hat Seat eine Zukunft in der Volkswagen AG? Das ist kompliziert. Wir haben letzte Woche erfahren, dass eine Transformation ansteht und diese hat Wayne Griffiths (Chef von Seat und Cupra) im Interview mit Edison diese Woche ebenfalls erwähnt.

Er spricht davon, dass man bei Seat das „das Angebot an Mikro-Mobilitätslösungen ausbauen“ möchte, das ist die Zukunft. Keine Autos mehr? Im Interview gibt es auch die ganz konkrete Frage, ob Seat eine Zukunft ohne Elektroautos hat. Das Aus für den klassischen Verbrenner steht immerhin fest, was passiert also mit Seat?

Aber möglicherweise wird sich Seat irgendwann stärker als Marke für bezahlbare Mobilitätslösungen präsentieren. Als Marke für Menschen, die effiziente Mobilität mehr lieben als Autos.

Möglicherweise ist zwar noch keine direkte Zusage für das Ende von Seat als Marke für Autos, aber wenn man so offen darüber spricht, dann steht das fest. Seat soll also eine Marke für Menschen werden, die nicht zwingend ein Auto kaufen wollen.

Und mit Mó gibt es sogar schon eine Untermarke für Mobilitätslösungen.

Ende 2022 sprach die Volkswagen AG davon, dass die Zukunft von Seat ungewiss sei. Die aktuellen Aussagen klingen für mich so, als ob man sich entschieden hat.

Es wird weiterhin Verbrenner von Seat geben, aber keine Elektroautos. Ohne diese hat die Marke aber keine Zukunft, wer also die Designsprache von Seat mag, der muss sich bei Cupra umschauen, der ehemaligen Untermarke für sportliche Seat-Modelle. Irgendwann laufen die Verbrenner aus und dann war es das mit Autos.

Ein letzter Hoffnungsschimmer für Seat

Langfristig kann man mit einem großen Mó-Portfolio von Seat rechnen, das wird wohl die große Marke für E-Roller und Co. innerhalb der Volkswagen AG. Ist ein Elektroauto von Seat wirklich komplett ausgeschlossen? Nein, noch nicht ganz.

Wayne Griffiths „hofft“, dass sowas irgendwann möglich wird. Doch es gibt derzeit kein Pendant zum VW ID.3, es ist kein Pendant zum VW ID.2 geplant und beim VW ID.1 wird Seat derzeit auch nicht erwähnt, da wird eher Skoda die Leitung haben.

Autos werden viele Jahre im Voraus entwickelt und je schneller Cupra wächst (die aktuell am schnellsten wachsende Automarke in Europa), desto unwahrscheinlicher wird es, dass das VW-Management ein Elektroauto von Seat absegnet. Vielleicht ist das aber auch okay, immerhin hat die Volkswagen AG genug Volumenmarken.

Die letzten Verbrenner von Volkswagen stehen an Wir haben gestern berichtet, dass Volkswagen keinen komplett neuen Golf mehr plant. Es wird kommendes Jahr ein großes Facelift für den Golf 8 geben, doch ein Golf 9 kommt nicht […]4. April 2023 JETZT LESEN →

-->