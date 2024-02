Sehen wir diese Woche ein neues Pokémon-Spiel?

Nintendo und The Pokémon Company setzten 2023 auf Pokémon Karmesin und Purpur und ergänzten das Spiel von 2022 mit DLCs. Ein neues Spiel, wie im Jahr vor dessen Release (Strahlender Diamant und Leuchtende Perle) gab es nicht.

Gut möglich, dass man diese Woche ein neues Pokémon zeigen wird, denn es steht eine Nintendo Direct im Raum, die schon letzte Woche geplant war. Da deutet eine gute Quelle an, dass Game Freak etwas für das Event von Nintendo geplant hat.

is game freak a partner — Pyoro (@Pyoro_X) February 19, 2024

Das sind die Entwickler der Pokémon-Spiele und es wird nicht explizit Pokémon erwähnt, aber ein neues Pokémon, und sei es nur ein Remake, wäre für Ende 2024 logisch, wenn man sich so den Rhythmus der Pokémon-Entwickler mal anschaut.

Es gäbe noch Pand Land, das andere Projekt von Game Freak, aber das steht erst im Geschäftsjahr 2026 auf dem Plan. Ein neues Pokémon kommt übrigens oft mit einer neuen Nintendo-Konsole und diese wurde zwar auf Anfang 2025 verschoben, aber Nintendo benötigt dennoch Switch-Spiele für das Weihnachtsgeschäft 2024.

Pokémon war 2022 am Tiefpunkt für mich

Ich hoffe nur, dass man aus Karmesin und Purpur gelernt hat, denn dessen Zustand war für mich so miserabel, dass ich mich erstmals bei einem Pokémon komplett dagegen entschieden habe. Bis heute habe ich es nicht gespielt, denn Zelda hat ein paar Monate später gezeigt: Es fehlt nicht nur an Qualität und auch nicht an Grafik.

Ja, die Switch hat nach so vielen Jahren ihre Grenzen, aber Game Freak haut diese neuen Pokémon-Spiele gefühlt nur noch so raus und es fehlt Liebe zum Detail. Die Welt von Zelda und Pokémon sieht komplett anders aus. Ich erwarte nicht viel, aber mehr. Vielleicht kommt ja auch ein Remake und noch kein ganz neuer Teil der Reihe.

Star Wars: The Mandalorian als neues Spiel geplant Fans von The Mandalorian bekommen in Zukunft einige neue Inhalte, denn Disney hat nicht nur einen Film bestätigt, man hat wohl auch ein Spiel geplant, welches laut Tom Henderson von […]16. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->