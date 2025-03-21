Severance: Apple bestätigt 3. Staffel offiziell

Apple-CEO Tim Cook bestätigte die Verlängerung der Erfolgsserie Severance via Social Media und scherzte, Staffel 3 sei „auf Anfrage“ verfügbar. Damit ist offiziell, dass die beliebte Serie eine weitere Staffel bekommt. Angedeutet hatte sich das zuvor bereits. Auch per Pressemeldung wurde die Fortsetzung nun bestätigt.

Season 3 of Severance is available upon request.

– Tim C. https://t.co/bNig41qs9t pic.twitter.com/cnctZIRDNF — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2025

Obwohl zwischen Staffel 1 und 2 ganze drei Jahre lagen, scheint sich diese lange Wartezeit diesmal nicht zu wiederholen. Produzent Ben Stiller versicherte in einem Podcast-Interview, dass die Fans nicht wieder so lange auf die Fortsetzung warten müssen. Verzögerungen gab es im Jahr 2023 durch die Streiks in Hollywood, jetzt soll es schneller gehen.

Die Serie dreht sich um Mark Scout (Adam Scott) und sein Team bei Lumon Industries, die einem drastischen Experiment unterzogen werden: Durch ein medizinisches Verfahren werden die Erinnerungen an Arbeit und Privatleben getrennt.