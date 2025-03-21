Unterhaltung

Severance: Apple bestätigt 3. Staffel offiziell

Apple-CEO Tim Cook bestätigte die Verlängerung der Erfolgsserie Severance via Social Media und scherzte, Staffel 3 sei „auf Anfrage“ verfügbar. Damit ist offiziell, dass die beliebte Serie eine weitere Staffel bekommt. Angedeutet hatte sich das zuvor bereits. Auch per Pressemeldung wurde die Fortsetzung nun bestätigt.

Obwohl zwischen Staffel 1 und 2 ganze drei Jahre lagen, scheint sich diese lange Wartezeit diesmal nicht zu wiederholen. Produzent Ben Stiller versicherte in einem Podcast-Interview, dass die Fans nicht wieder so lange auf die Fortsetzung warten müssen. Verzögerungen gab es im Jahr 2023 durch die Streiks in Hollywood, jetzt soll es schneller gehen.

Die Serie dreht sich um Mark Scout (Adam Scott) und sein Team bei Lumon Industries, die einem drastischen Experiment unterzogen werden: Durch ein medizinisches Verfahren werden die Erinnerungen an Arbeit und Privatleben getrennt.


  1. Felix 🔆
    sagt am

    Find ich super. Die Serie ist spitze.

