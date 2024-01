She-Hulk Staffel 2: Disney hat kein Interesse an Marvel-Serie

Werden wir eine zweite Staffel von She-Hulk bei Disney+ sehen? Eher nicht, denn es war schon vorher offen, ob es überhaupt weitergeht, jetzt ist die Sache aber sehr eindeutig. Laut Tatiana Maslany bekam sie von Disney nur ein „Nein, danke“.

Die spielt bekanntlich die Hauptrolle in She-Hulk und auch wenn das noch keine offizielle Aussage von Disney oder Marvel ist, so ist sie sehr eindeutig. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, immerhin steht Disney+ auch nicht mehr im Fokus.

Die erste Staffel hatte wohl ein Budget von 225 Millionen Dollar und das ist nicht wenig Geld für eine Serie. Mit 5,3 von 10 Punkten kam die Marvel-Serie aber auch nicht gut bei IMDb an, vielleicht ist diese Nachricht also gar nicht so schlecht.

