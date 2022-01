Signal Messenger für iOS: Neue Mehrfachauswahl und weitere Anpassungen

Android Auto: Neues Design kommt bei ersten Nutzern an

Google arbeitet an einem neuen Design für Android Auto, was letztes Jahr auch als „Coolwalk-Oberfläche“ bekannt wurde. Das neue Design für die Startseite ist also schon eine Weile in der App enthalten, wird aber erst jetzt bei Nutzern verteilt. Es…31. Januar 2022 JETZT LESEN →